Valls rebutja la petició dels hotelers de mantenir alguns pisos turístics el 2028

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
El quart tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha rebutjat la proposta dels hotelers perquè el consistori mantingui alguns pisos turístics el 2028 quan entri en vigor la prohibició de concedir llicències d'aquest tipus d'allotjament vacacional.
Ho ha dit aquest dimarts en un debat sobre turisme a Barcelona amb el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, i moderat per la periodista Glòria Marín durant el cicle 'Fer metròpoli, Barcelona 2030' a la seu de Foment de Treball i en el qual també han participat el conseller delegat d'Agbar, Felipe Campos, i la vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón.
Clos ha posat sobre la taula la possibilitat d'eliminar "només" els pisos turístics que funcionen individualment i que, a parer seu, són els que no compleixen les normatives, a diferència dels edificis sencers d'habitatges turístics que, en les seves paraules, estan regulats.
Valls ho ha rebutjat apuntant que el Tribunal Constitucional va donar per correcta la regulació i que el repte actual de la ciutat és l'accés a l'habitatge i que cal tornar aquests pisos turístics gestionats per plataformes digitals al mercat immobiliari.
"No entenem que plataformes com Airbnb ofereixin coses il·legals i que no els preocupi que el que ofereixen sigui legal o no. Malgrat això, vull afirmar que el problema de l'habitatge no només és de pisos turístics, sinó que tenim un problema d'oferta", ha afegit el regidor.
TAXA TURÍSTICA
Una altra de les qüestions destacades del debat ha estat la referent a l'augment de la taxa turística els darrers anys i que es preveu que augmenti encara més fins a arribar a un màxim de 15 euros per persona.
Clos ha assegurat que la taxa "ha tocat sostre" i que augmentar-la pot posar-los en situació de feblesa respecte a la competència.
"La taxa per a l'usuari que ve a Barcelona a passar el cap de setmana serà assumible, però ens preocupa que aquella empresa que ve a un congrés i ha de reservar 20 habitacions d'hotel vegi que li surt massa car", ha assenyalat, alhora que ha reconegut que sí que hi ha d'haver una part que la pagui el turista.
Per la seva banda, Valls ha recordat que l'aprovació d'un nou augment es debat ara al Parlament i que el més important de l'impost és si es fa servir correctament: "No serà un impost disuassiu depenent del límit que posem, però hem vist que des del 2012 fins ara el turisme no s'ha desincentivat".
Malgrat això, han coincidit a afirmar que s'ha arribat a un punt en què el turisme a Barcelona s'ha de gestionar per millorar els seus efectes per als barcelonins i que la col·laboració entre el sector públic i el privat ha de prevaler per aconseguir millorar la situació d'"excés" actual i que continuï sent un gran motor econòmic de la ciutat.
IMATGE DE LA CIUTAT
Quant a la imatge de la ciutat, el tinent d'alcalde ha subratllat la importància que la promoció de la imatge de Barcelona no sigui una cosa exclusivament del sector privat.
"La promoció va vinculada a la imatge de la ciutat i no pot estar feta només pel privat. Tots volem millorar la qualitat del turisme i hem de tenir percentatges equilibrats entre el tipus d'activitats com les culturals, les científiques, el visitant que ve de congressos o el de platja", ha sostingut.
En canvi, Clos ha destacat la importància de descentralitzar el turisme de la capital catalana i de recuperar la reputació del turisme: "Es fa col·laborant amb l'Ajuntament amb recursos per fer que el nostre ciutadà i els visitants entenguin que Barcelona és una ciutat on el turisme és sostenible".
CAMPOS I ALARCÓN
Campos, que ha estat l'encarregat d'encetar el diàleg, ha comentat la transcendència del debat actual sobre el turisme a Barcelona i els nous reptes que afronta.
Finalment, Alarcón ha tancat l'acte repassant el més destacat que Valls i Clos han debatut i ha remarcat el punt en comú que el turisme s'ha de gestionar "equilibrant el seu creixement amb la qualitat de vida".