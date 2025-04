Valls, sobre la protesta amb pistoles d'aigua contra un bus turístic a Barcelona: "No és de rebut"

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha rebutjat la protesta aquest diumenge d'una vintena de persones amb pistoles d'aigua contra un bus turístic davant la Sagrada Família: "No és de rebut".

"No per voler expressar un debat s'ha de violentar o molestar les persones", ha dit en unes declaracions a Europa Press, en què ha apuntat que entén i respecta el fons del debat sobre el turisme a la ciutat, el qual veu complex i que no es resol amb "solucions simplistes".

Ha defensat que el consistori està aplicant mesures de "resposta" a la massificació turística, entre les quals ha destacat l'eliminació dels pisos turístics, l'increment de la taxa turística o la negociació per reduir les terminals de creuers del Port de Barcelona, entre d'altres.

"Aquest és el camí, el retorn social del turisme i arremangar-se per tenir un turisme de qualitat que en cap cas perjudiqui vides", ha dit.

Preguntat per si tem més accions d'aquest tipus de cara a l'estiu, ha remarcat que la preocupació del consistori són els ciutadans, els quals "esperen solucions amb polítiques públiques, no amb accions".