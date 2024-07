El Vallès Oriental (Barcelona) acumula 159.760 afiliats a la Seguretat Social al juny

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El mercat de treball del Vallès Oriental (Barcelona) va tancar el segon trimestre de l'any amb 159.760 afiliats a la Seguretat Social, la xifra més elevada des del 2008, ha informat la Cambra de Barcelona en un comunicat aquest dijous.

A més a més, segons l''Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial' de la corporació, a tancament de juny hi havia 27 empreses més que un any enrere, fins a 11.824.

El nombre de llocs de feina el passat de 30 de juny era un 2,9% superior que el mateix període de l'any passat, amb un augment del 3,1% dels assalariats i de l'1,9% dels autònoms.

Si es té en compte la residència dels afiliats, el nombre d'afiliats va créixer un 3% interanual, fins a 196.315 persones, la xifra més elevada des del 2012.

Per la seva banda, al juny hi havia 18.282 desocupats, el valor més baix des del juny del 2008 i un 3,7% menys que un any abans.

La taxa d'atur registrada es va situar en el 8,5% al juny, la més baixa també des del juny del 2008 i una dècima per sobre de la mitjana a Catalunya, que va ser del 8,4%.