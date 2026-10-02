Vall de Núria presenta un paquet que uneix astronomia, gastronomia i naturalesa

GIRONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'estació de muntanya de Vall de Núria, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha presentat un paquet d'activitats que uneix gastronomia, astronomia i naturalesa, informa l'empresa en un comunicat aquest divendres.
L'activitat permetrà observar el cel nocturn i identificar constel·lacions i estels, i observar cossos celestes a través d'un telescopi, després d'un sopar al restaurant de l'Hotel Vall de Núria.
Es farà els dies 3, 10, 24 i 31 d'octubre i tindrà una durada de tres hores, entre les 20 i les 23.