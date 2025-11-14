La Vall d'Aran (Lleida) acollirà el congrés internacional AdventureElevate Europe 2026

LLEIDA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La Vall d'Aran acollirà la pròxima edició del congrés internacional AdventureElevate Europe, una trobada professional del sector turístic.
Se celebrarà del 19 al 21 de maig del 2026 i està impulsat per l'Adventure Travel Trade Association (ATTA), segons ha informat aquest divendres la Generalitat en un comunicat.
Durant tres dies, l'esdeveniment preveu reunir uns 350 professionals del turisme procedents, entre altres països, dels Estats Units, el Canadà, Alemanya, Àustria, Suïssa, Eslovàquia o Hongria.
L'objectiu és crear un espai de connexió estratègica entre empreses internacionals, operadors i prescriptors.
L'ATTA és una organització de referència mundial en l'àmbit del turisme d'aventura i naturalesa, amb una comunitat de més de 30.000 professionals d'arreu del món.