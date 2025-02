Valdés (ATM): les bonificacions en el transport creen una saturació "molt elevada"

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Manuel Valdés, ha considerat que les bonificacions del transport públic estan provocant un nivell de saturació "molt elevat" en hores punta, malgrat que el seu objectiu inicial, a parer seu, estava bé.

"Són molt planes. Beneficien a tothom i en una quantia molt elevada. L'any passat 224 milions dels ingressos del sistema van entrar no pel que paguen els usuaris sinó per l'administració, com a bonificació", ha dit en una entrevista aquest dilluns del diari 'Ara' recollida per Europa Press, en la qual ha matisat que les tarifes no s'han incrementat sinó que s'han actualitzat segons l'IPC amb el 3%.

Preguntat sobre com es combina aquesta mesura amb les rebaixes de l'Estat, ha expressat que les últimes han ajudat a recuperar-se després de la covid-19, però que el preu és "tan baix" que ha disparat els usos però no els usuaris: segons ell, l'indicador per fer servir el transport públic no és el preu, sinó la qualitat del viatge, la comoditat o la garantia d'arribar amb una freqüència i regularitat determinades, per a la qual no es destinen, en les seves paraules, les bonificacions.

Quant al traspàs de Rodalies a la Generalitat, ha expressat que pot millorar la qualitat del sistema ferroviari, "especialment perquè ara està en el focus de tots i tothom està fent tot el possible perquè millori", ha dit.

Sobre si s'hauria d'actualitzar l'acord marc del finançament de l'ens --que té 10 anys--, ho ha afirmat, ha demanat anar "una mica per davant" per no anar-lo ratificant de manera anual i ha dit que és, en les seves paraules, un treball de fons.