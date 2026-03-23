La Val d'Aran (Lleida) va construir 38 habitatges el 2025 i en va iniciar 58, segons APCE i CaixaBank

LLEIDA 23 març (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Promotors de Catalunya (APCE), l'Ajuntament de Puigcerdà (Lleida) i CaixaBank han analitzat aquest dilluns la situació residencial en l'àmbit de l'Alt Pirineu i l'Aran, en la qual han conclòs que el 2025 es van construir 38 habitatges i se'n van iniciar 58 a la comarca de la Val d'Aran.
Les xifres s'han presentat a la sessió 'Conjuntura Immobiliària Residencial: Alt Pirineu i Aran' amb la presència del director general d'APCE, Marc Torrent, el representant del centre d'empreses Negoci Immobiliari de CaixBank, Francesc Castelló i el regidor d'Hisenda de Puigcerdà, Àngel Llobell.
Quant a les dades de 2024, les xifres de construcció a la comarca suposen una disminució del 26,7% en els habitatges finalitzats i del 31% en els iniciats, mentre que a la Cerdanya es van construir 217 (+53,9%)i es van iniciar 104 (-37,3%), i a l'Alt Urgell es van construir 6 (-85,4%) i es van iniciar 82.
Pel que fa a la compravenda, l'Alt Urgell va registrar 41 d'habitatges nous i 153 d'utilitzats, a la Cerdanya, 95 nous i 279 utilitzats, i a la Val d'Aran 55 nous i 246 utilitzats.
A les capitals de comarca, la Seu d'Urgell va registrar 17 compravendes d'habitatges nous i 92 d'utilitzats, Puigcerdà 14 de noves i 69 d'utilitzats i Vielha e Mijaran 16 de nous i 97 d'utilitzats.