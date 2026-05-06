El vaixell MV Hondius arribarà d'aquí a tres dies a les Canàries i els 14 espanyols seran examinats a Madrid

MADRID 6 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha confirmat que el vaixell MV Hondius arribarà d'aquí a tres dies al Port de Granadilla, a deu minuts de l'Aeroport Sud de Tenerife, i que els 14 espanyols a bord seran traslladats amb avió militar per ser examinats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
Ho han detallat en una roda de premsa al palau de La Moncloa la ministra de Sanitat, Mónica García, i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la qual han explicat que atendran la petició de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) d'assistència en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari.
El Govern central ha assegurat que la situació està "controlada" i que els 14 espanyols, tots asimptomàtics, seran traslladats fins a la base militar de Torrejón i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, "on seran atesos i examinats".
L'executiu també ha dit que garantirà "totes les mesures de seguretat" per impedir la transmissió de l'hantavirus des de l'atracament del vaixell al Port de Granadilla, el qual té "molt poca activitat en ser un port secundari a deu minuts de l'Aeroport Sud de Tenerife".
"Un cop allà, es posarà en marxa un mecanisme conjunt d'avaluació sanitària i d'evacuació per repatriar tots els membres del passatge, llevat que les condicions mèdiques ho impedeixin", ha assenyalat Mónica García, que ha prioritzat l'"atenció a la crisi".