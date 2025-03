La vaga de Renfe continuarà aquest dimecres tot i que sense majoria sindical

MADRID 18 març (EUROPA PRESS) -

Les vagues de Renfe i Adif continuaran aquest dimecres, 19 de març, després de l'organitzada dilluns, tot i que en aquest cas de manera parcial en tres torns, i amb el seguiment de només una petita part dels representants sindicals del comitè d'empresa.

La CGT i SF, amb una representació del 15,4% en el comitè, secundaran d'aquesta manera unes aturades que es desenvoluparan de 6.00 a 9.00 hores, de 14.00 a 17.00 i de 21.00 a 23.00, mentre que Semaf (38,4%), CCOO (23%) i la UGT (23%) ja van desconvocar la vaga diumenge després d'arribar a un acord amb el Ministeri de Transports.

Dilluns, Renfe va calcular que el seguiment de la vaga, en aquell cas total durant tota la jornada, va ser del 10%, la qual cosa va provocar cancel·lacions puntuals en alguns trens, sobretot a Rodalies i Mitja Distància.

"Malgrat que Renfe i Adif van mentir la ciutadania, i els mateixos treballadors, intentant crear confusió i desmobilització, la vaga d'ahir va ser seguida per una part molt significativa de les plantilles de les dues empreses. Especialment rellevant va ser l'impacte de la vaga a Catalunya", defensa la CGT.

Segons el sindicat, l'aturada la van defensar el 45% dels treballadors que no tenien carta de serveis mínims.

Els acords amb el Ministeri inclouen el compromís que la nova empresa que creï la Generalitat per gestionar Rodalies continuï formant part de Renfe.

També es va pactar que l'R1 continuarà sent administrada per Adif i que el procés de venda d'una participació minoritària de Renfe Mercaderies a MSC estarà supeditat al fet que es mantingui la càrrega de treball del grup Renfe.

No obstant això, els sindicats que mantenen la vaga defensen que la garantia que la nova empresa que gestioni Rodalies continuï controlada per Renfe és de només 2 anys, i que a Mercaderies el termini per assegurar la càrrega de treball serà de 5 anys.