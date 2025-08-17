La vaga de handling a aeroports segueix amb alguns retards i una cancel·lació a Catalunya

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona ha registrat una cancel·lació de vol aquest diumenge al matí, en el tercer dia de vaga del personal de 'handling' en aeroports espanyols, i alguns retards de fins a 3 hores, segons dades recollides per Europa Press.
Aquest dissabte va començar la vaga de personal de terra de la companyia Menzies, que es va sumar a la vaga ja iniciada divendres per la filial de Ryanair, Azul Handling.
A l'Aeroport de Barcelona s'ha cancel·lat un vol amb destinació Londres de British Airways, una de les més de 10 aerolínies que opera amb Menzies.
Altres dos vols d'Air Canada des de Barcelona han estat cancel·lats, encara que no estan relacionats amb l'atur a Espanya, sinó amb una vaga d'auxiliars de vol de la companyia canadenca, que els ha obligat a suspendre les seves operacions a nivell global, informa l'aerolínia en un comunicat a X recollit per Europa Press.