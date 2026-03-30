La vaga de Groundforce comença "sense molta afectació" a l'Aeroport de Barcelona, segons UGT

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -
La vaga indefinida per als treballadors de terra de Groundforce convocada per CC.OO., UGT i USO a partir d'aquest dilluns ha iniciat amb un matí "sense molta afectació" a l'Aeroport de Barcelona, ha afirmat en declaracions a Europa Press el responsable del sector aeri d'UGT de Catalunya, Josep Ramírez.
La protesta es realitza en tres franges horàries diferents --entre les 5.00 i les 7.00 hores, entre les 11.00 i les 17.00 i entre les 22.00 i les 00.00 hores de cada dia, de manera indefinida-- i afecta als 12 aeroports on opera la companyia.
Així, la vaga afecta als serveis de 'handling' (assistència en terra) en els aeroports de Barcelona, Madrid, Alacant, València, Palma de Mallorca, Eivissa, Màlaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura i Bilbao, i respon a "l'incompliment per part de la direcció de l'empresa dels compromisos salarials recollits en el conveni col·lectiu", segons els sindicats.
"A la franja del matí, han hagut alguns retards a Air France, KLM i Lufthansa, malgrat que en general [la vaga] no ha tingut molta afectació", ha assegurat Ramírez, qui apunta que cap al migdia també s'han registrat incidències en avions de Turkish Airlines i Lufthansa.
El representant sindical ha assenyalat que la major part de les afectacions de la vaga estan tenint lloc a l'Aeroport de Madrid i que els usuaris poden notar els efectes de la protesta en fer escales a Barcelona o Madrid posteriors a vols amb horaris alterats per aquesta primera jornada de reivindicacions.