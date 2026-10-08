La vaga de busos de Barcelona deixa sense llançadora el concert d'Oques Grasses d'aquest dijous

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La vaga parcial d'aquest dijous convocada pel comitè d'empresa dels autobusos de Barcelona ha provocat que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no pugui oferir el servei de bus llançadora per al concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, segons ha informat en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'aturada dels treballadors ha començat de 9 a 11 hores amb el 40% del servei a les hores punta i del 20% als trams menys intensos, i continuarà divendres de 19 a 21 hores i de 23 a la 1 de la matinada amb les mateixes condicions, segons les franges de serveis mínims decretades per la Generalitat.
Fonts de TMB consultades per Europa Press afirmen que la vaga ha tingut un seguiment del 66%, després que dimecres expliquessin en un comunicat que lamentaven que els sindicats hagin rebutjat l'última proposta i confiaven que "tornin a la taula de negociació per arribar a un acord com més aviat millor".
Per la seva banda, els sindicats han criticat en una publicació a Instagram que l'empresa pública "trepitja" les seves condicions laborals i bloqueja la negociació del conveni.
Els conductors reclamen aplicar les 35 hores setmanals a partir del 2027, a més de reclamar millores en els horaris.