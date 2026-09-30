El VAB de l'economia blava de Catalunya suposa el 3% del sector a Europa

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El valor afegit brut (VAB) de l'economia blava de Catalunya suposa el 3% del sector a tot Europa, i el 20% respecte al conjunt d'Espanya, segons les dades de l'Observatori de l'Economia Blava de la Comissió Europea, informa la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
Ho ha explicat la secretària general de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Cristina Massot, que ha inaugurat aquest dimecres la jornada 'Impuls de l'economia blava a Europa: estratègies i resultats', organitzada per la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, juntament amb el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), informa la Generalitat en un comunicat.
Durant la seva intervenció, Massot ha destacat el paper de l'Estratègia marítima de Catalunya en l'impuls de l'economia blava i ha assenyalat que "tenir l'Estratègia Marítima de Catalunya ha contribuït a que l'economia blava estigui creixent", ja que les xifres demostren que va pujant.
Per això, Massot ha reclamat mantenir el finançament europeu específic per al sector: "No ens podem permetre la desaparició del FEMPA (Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura) ni una retallada del pressupost destinat a la pesca i l'aqüicultura".
El 2023, l'economia blava catalana va generar 27.947 milions d'euros de volum de negoci, 8.001 milions de VAB i va generar 185.061 llocs de feina.