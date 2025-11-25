UVic-UCC, Betara, Altoplast, Grup Roquet i Vicreu, Premis Cambra Osona 2025

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Barcelona a Osona ha premiat la UVic-UCC, Betara, Altoplast, Grup Roquet i Vicreu en l'edició 2025 dels Premis Cambra Osona, informa aquest dimarts en un comunicat.
La trobada ha comptat amb la presència del president de la Cambra, Josep Santacreu, que ha subratllat "el paper fonamental que desenvolupa Osona en l'economia catalana" com, textualment, motor econòmic.
Santacreu ha subratllat que la comarca representa el 40% de la producció agroalimentària de la província, xifra que ha dit que "parla per si sola".
El president de la corporació a Osona, Josep Pujadas, ha assenyalat que de les deu empreses més grans de la comarca, cinc compten amb una dona en posicions de direcció i lideratge.
També hi ha participat el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, que ha explicat les sinergies entre Osona, Fira de Barcelona i el Circuit de Barcelona-Catalunya.