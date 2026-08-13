Usuaris de Rodalies sol·liciten accedir al pla ferroviari del Govern per l'eclipsi

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
La plataforma Dignitat a les vies ha presentat una sol·licitud d'accés a informació pública al Departament de Territori de la Generalitat i Rodalies de Catalunya sobre el pla ferroviari per a la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total.
L'entitat ha defensat en un comunicat aquest dijous que "l'eclipsi i l'augment extraordinari de passatgers es coneixien amb molta antelació", per la qual cosa ha demanat conèixer la planificació existent per al corredor sud, com es va executar, què va fallar i quines responsabilitats es prendran.
"La Generalitat va demanar a la ciutadania que prioritzés el transport públic davant de l'afluència extraordinària prevista. Malgrat això, durant la jornada es van produir trens i andanes saturats, informació insuficient, canvis de via difícils de seguir i tancaments o limitacions d'accés a diferents estacions", ha afegit.
El comunicat, que compta amb el suport d'una altra desena d'entitats, també esmenta diferents testimonis recollits per la plataforma, i que al·leguen que en diverses estacions no hi havia prou personal ferroviari per orientar als viatgers.
En total, Dignitat als vies ha sol·licitat l'accés a 15 documents, entre els quals hi ha el pla especial de mobilitat elaborat per Rodalies i el Departament de Territori, així com el pla de contingència previst davant d'una possible saturació dels trens o les previsions d'afluència utilitzades per planificar el servei.