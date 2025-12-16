Ustec·Stes demana al Parlament impulsar un complement de 473 euros mensuals per al personal educatiu

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El sindicat educatiu Ustec·Stes ha demanat suport al Parlament per impulsar una proposta de resolució en la comissió d'Educació que reclama un complement de 473 euros mensuals per al personal educatiu amb efectes retroactius a l'1 de gener del 2025.
Ho ha explicat la portaveu del personal laboral d'Ustec·Stes, Eva Costa, en una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts juntament amb els grups de Junts, ERC, el PP, els Comuns i la CUP.
Els representants dels treballadors educatius reclamen millorar les seves condicions laborals davant "la situació d'empobriment" i l'ajornament del dret a la reclassificació professional.
Així, insten al Govern a calendaritzar les seves reivindicacions: la consolidació del complement específic de 473 euros mensuals i la reclassificació dels professionals a finals del 2026 amb efectes retroactius a l'1 de gener del 2025.
SUPORT DE TOTS ELS GRUPS
Costa ha explicat que la proposta de resolució que es votarà en comissió compta amb el suport de Junts, ERC, el PP, Vox, els Comuns, la CUP i AC: "Estan totalment d'acord considerant que són de justícia les nostres demandes i reivindicacions".
Preguntada pel PSC-Units, Costa ha dit que el sindicat entén que la seva abstenció en el ple fa algunes setmanes a una proposta en aquest sentit "està relacionada amb ser el partit del Govern", però que estan convençuts que donaran suport a la proposta.
Finalment, ha lamentat "la inactivitat i el menyspreu a l'hora d'atendre" les reivindicacions per part de la Conselleria d'Educació i ha reclamat a la consellera, Esther Niubó, que possibiliti les demandes del personal educatiu.