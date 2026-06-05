Ustec·Stes i CGT Ensenyament convoquen una vaga educativa el 9 de juny a tot Catalunya

Ustec·Stes rebutja acudir a la trobada amb Niubó després del 'no' al preacord
BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -
Els sindicats educatius Ustec·Stes i CGT Ensenyament han convocat una vaga educativa a tot Catalunya el dimarts 9 de juny i amb probabilitat de fer-la també el dia 10, coincidint amb la visita del papa Lleó XIV a Barcelona a més de les PAU.
En unes declaracions als periodistes aquest divendres, abans de l'inici de la manifestació unitària a Barcelona, David Caño, de la Ustec·Stes, ha assenyalat que Ustec·Stes parlarà amb la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, en el comitè de vaga però que no acudiran aquest divendres perquè ja no formen part del preacord; i reitera que si guanyava el 'no' van dir que farien servir "totes les forces" per aconseguir més guanys.
El portaveu de CGT Ensenyament Isarn Pardes reitera la necessitat del "cessament" de la consellera; que el Departament convoqui el comitè de vaga; i reitera que la convocatòria de vaga és d'Ustec·Stes i CGT però que la resta de sindicats, com La Intersindical, COS i la CNT també s'hi afegeixen.
CONVOCAR EL COMITÈ DE VAGA
Per La Intersindical, Carles Amigó celebra el 'no' al preacord perquè el veu totalment insuficient; lamenta que l'acord supedita les ràtios a la partida pressupostària i que no inclou el 0-3 i el personal d'atenció educativa (PAE); i remarca que si es convoqués el comitè de vaga "es podria parlar de tots els sectors afectats".
Per la COS, Dani Marcos, valora el 'no' al preacord com una "victòria de tot el col·lectiu"; i insisteix al Govern que volen aconseguir els recursos que necessita l'educació pública, i que si no acaben arribant augmentarà el conflicte.
EL PROBLEMA "S'ALLARGARÀ I CRONIFICARÁ"
Quim Lucha, de la CNT, demana al Govern que decideixi si vol acabar el curs de manera tranquil·la o si "vol tenir un problema que s'allargarà i es cronificará"; i li reclama solucions perquè el conflicte educatiu acabi bé per a totes les parts.
Aquest divendres està convocada una manifestació unitària a Barcelona a partir de les 12 hores per continuar reclamant millores laborals per a tots els professionals educatius, en una nova jornada de vaga, en aquest cas a tot Catalunya.
PREACORD
Els convocants de la manifestació i la vaga d'aquest divendres són els sindicats Ustec·Stes, CGT Ensenyament i La Intersindical, i Aspepc·Sps, que també era un dels impulsors, ha desconvocat per la seva banda després d'haver signat el preacord amb el Departament.
També per a aquest mateix divendres la consellera Esther Niubó ha convocat els sindicats del preacord a una reunió per abordar els escenaris després d'haver guanyat el 'no' en la consulta al col·lectiu docent després del preacord del passat divendres.
El cicle de mobilitzacions educatives plantejat en un inici culmina aquest divendres, però les organitzacions sindicals contràries al preacord i Ustec·Stes ja han avançat que hi haurà accions de cara a la setmana vinent i fins a final del curs, començant per la vaga del dia 9, que es podria estendre al 10.