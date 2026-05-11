Ustec estudia portar al TSJC la infiltració dels Mossos entre els docents

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
El sindicat educatiu majoritari Ustec·Stes ha informat aquest dilluns que estudia portar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.
Han apuntat que la possible interposició de la demanda respon a una vulneració de drets fonamentals, incloent possibles mesures cautelars i la reclamació de tota la documentació policial relacionada amb aquestes actuacions, han informat en un comunicat.
Han exigit la dimissió "immediata" de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, qui acusen d'emparar una actuació que veuen incompatible amb els drets fonamentals i amb el respecte a l'activitat sindical i els espais assemblearis.
El sindicat sol·licitarà formalment al departament d'Interior l'accés complet a tots els informes, actes, diligències, fitxers i comunicacions relacionats amb assemblees, vagues i mobilitzacions educatives, per saber "quines dades s'han recollit, amb quina finalitat, qui les ha tractat i si s'ha registrat informació vinculada a la participació sindical, l'assistència a assemblees o el seguiment de vagues".
També ha anunciat que portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat).