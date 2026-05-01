La USOC congrega a 200 manifestants per l'1 de Maig a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 200 persones han participat en la manifestació organitzada per la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) a Barcelona, segons xifres de la Guàrdia Urbana.
La secretària general de la USOC, Maria Recuero, ha reivindicat en declaracions als mitjans que cal "humanitzar el treball", tal com resava el lema de la manifestació, ha informat el sindicat via X.
Durant el parlament final Recuero ha insistit en aquest concepte i ha animat a tots els manifestants a defensar "costi el que costi" la humanització del treball i la vida.