Usca i Aprocta celebren la creació del col·legi oficial de controladors aeris d'Espanya

La Unió Sindical de Controladors Aeris (Usca) i l'Associació Professional de Controladors de Trànsit Aeri (Aprocta) han celebrat l'aprovació de l'esmena a la llei de seguretat i navegació aèria que crea oficialment el Col·legi Oficial de Controladors de Trànsit Aeri d'Espanya, informa Usca en un comunicat aquest dimecres.
Han afirmat que aquesta aprovació "suposa un reconeixement històric a la professió dels controladors aeris i a la seva tasca com a garants de la seguretat, l'eficiència i la mobilitat a l'espai aeri espanyol".
El president d'Aprocta, Antonio Alonso, ha explicat que la creació del Col·legi "situa els controladors al mateix nivell que altres professions essencials de servei públic, com metges, advocats o pilots".
La presidenta d'Usca, Lola Moreno, ha assenyalat que "reflecteix la maduresa del col·lectiu i el reconeixement al seu paper com a servei públic essencial".
Les entitats han afegit que la creació del Col·legi "reforçarà la interlocució institucional, la cohesió del col·lectiu i el compromís de servei públic dels controladors aeris amb la societat".