MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident uruguaià José Mujica ha rebut aquest dimarts l'alta d'un hospital de Montevideo, després que el dilluns a última hora fos ingressat per una descompensació que ha obligat a sotmetre'l a diversos procediments i estudis, segons ha explicat la seva metgessa personal.

La doctora Raquel Pannone ha reconegut que Mujica, de 89 anys, es troba "fràgil" arran de la radioteràpia a la qual va ser sotmès després de la detecció d'un càncer d'esòfag. El propi exmandatari va explicar en una recent entrevista a 'The New York Times' que l'havia deixat "desfet".

No obstant això, Pannone ha assegurat en unes declaracions a la premsa que ara els metges tenen "fortes conviccions" que "el càncer es va curar", ja que no s'han trobat rastres del tumor i només quedaria una "fibrosi" a l'esòfag, informa el diari uruguaià 'El País'.

L'expresident ha reduït la seva activitat arran del diagnòstic d'un tumor i el cap de setmana passat no va acudir a una reunió del Frente Amplio, la coalició amb la qual va arribar al poder l'any 2010. Segueix sent un referent polític a Uruguai i també per a l'esquerra a l'Amèrica Llatina, si bé s'ha desmarcat en els últims anys de governs com el del veneçolà Nicolás Maduro, a qui ha qüestionat públicament pel seu autoritarisme.