Hospitalitzat l'expresident uruguaià José Mujica, malalt de càncer

MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident uruguaià José Mujica, que durant aquests últims mesos s'ha sotmès a tractaments per fer front a un càncer d'esòfag, ha estat ingressat aquest dimarts en un hospital de Montevideo per a una sèrie de procediments mèdics.

Així ho han confirmat fonts citades per diversos mitjans, entre ells el Canal 12 o el periòdic 'El País', i que han explicat que Mujica serà donat d'alta, en principi, en qüestió d'un o dos dies.

L'expresident, de 89 anys, ha reduït la seva activitat arran del diagnòstic d'un tumor i ell mateix va reconèixer en una entrevista recent a 'The New York Times' que el tractament de radioteràpia l'havia deixat "desfet". El cap de setmana passat no va acudir a una reunió del Frente Amplio, la coalició amb la qual va arribar al poder l'any 2010.

Mujica segueix sent un referent polític a Uruguai i també per a l'esquerra a l'Amèrica Llatina, si bé s'ha desmarcat en els últims anys de governs com el del veneçolà Nicolás Maduro, a qui ha qüestionat públicament pel seu autoritarisme.