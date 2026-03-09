Urtsasun: El Govern treballa en mesures per "protegir la ciutadania" davant efectes de la guerra

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que el Govern està treballant en mesures per "protegir la ciutadania" davant les conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
Preguntat a la seva arribada a la presentació de l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per si el Govern anava a adoptar mesures econòmiques davant la pujada de preus dels carburants, ha dit: "Hi estem treballant, per descomptat, i volem que hi hagi mesures per protegir la ciutadania".
"Ja ho vam fer una vegada, a l'inici de la guerra d'Ucraïna, i estem treballant, evidentment, perquè cap ciutadà al nostre país pagui les conseqüències de la guerra", ha conclòs.