Urtasun: "Vull ser un ministre proteccionista de la indústria cultural i de la creació espanyola"

Assegura que combatrà la precarietat dels artistes i no tolerarà els actes de censura



BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmat que la cultura és una indústria important d'Espanya i que el seu ministeri donarà suport a la creació cultural: "Vull ser un ministre proteccionista de la indústria cultural i de la creació espanyola".

"Hi ha un dèficit de suport. Això no només són beques, també són espais per a la creació. Ens centrarem en això", ha assenyalat en una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press.

Ha assegurat que "el combat contra la precarietat" dels artistes espanyols serà una prioritat, i ha apuntat textualment que tot i que s'han fet grans progressos, queden coses per tancar, com ara qüestions que tenen a veure amb les cotitzacions socials.

Pel que fa a la tauromàquia, ha considerat que "hi ha una majoria de la societat espanyola que no està d'acord amb la tortura animal", però que les decisions que prendrà en aquest aspecte seran a partir del diàleg.

LLEI DEL CINEMA

Urtasun ha assenyalat la llei del cinema com la seva "gran prioritat" en el ministeri, i ha explicat que s'està reunint amb tot el sector per reimpulsar-la.

Sobre una llei de mecenatge, ha dit que és partidari de tirar-la endavant per "anar obrint cada cop més el mecenatge" al país, però que abans la vol estudiar.

Ha analitzat que en aquests moments "avancen forces reaccionàries a tota Europa i es qüestionen pilars fonamentals de la democràcia", per la qual cosa ha afirmat que la cultura serà un dels elements de reforç de la democràcia.

"Hem vist en els últims mesos com la censura tornava", ha lamentat, i ha assegurat que el Ministeri de Cultura estarà al costat dels creadors i no tolerarà que es produeixin actes de censura, pel motiu que sigui, en les seves paraules.

CULTURA "A TOTS ELS RACONS DEL PAÍS"

Per ell, una de les seves prioritats serà que la cultura "arribi a tots els racons del país", i ha destacat la iniciativa Prado Extendido.

En aquesta línia, s'ha mostrat sorprès que la Comunitat de Madrid "qüestioni el caràcter nacional del museu" i ha apuntat que és una de les comunitats que més se'n beneficiarà, ja que diversos centres de Madrid hi participen.

En ser preguntat per si, com en la legislatura passada, crearà una comissió de descolonització dels museus, ha respost que vol veure com ho afronten, però "per descomptat la cultura colonial heretada caldrà abordar-la".

RUPTURA SUMAR-PODEM

Ha lamentat que Podem hagi decidit passar al grup mixt i "que no hagi respectat la voluntat de més de tres milions de votants", però ha assegurat que Sumar treballarà per complir el seu compromís i millorar la vida de la gent.

Segons ell, la política econòmica que van impulsar en la passada legislatura ha "trencat mites del neoliberalisme" i, en les seves paraules, estan demostrant que ampliar drets i reforçar serveis públics funciona i fa que l'economia funcioni millor.

"Hem de continuar amb aquesta política i fugir dels cants de sirena a Europa de tornar a les retallades, l'austeritat. Seria profundament equivocat", ha afegit.