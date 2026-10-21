Urtasun veu una "operació per prendre el vot" als nacionalitzats amb la llei de nets

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerat que hi ha una "operació per prendre el vot a ciutadans que ho són de ple dret", en referència a la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el vot en les generals als nacionalitzats amb la llei de nets que no demostrin ser descendents d'exiliats.
En unes declaracions aquest dimecres a Barcelona, ha assegurat que és una "qüestió gravíssima i una voluntat per part de determinats poders judicials d'alterar el cens electoral", i ha afegit que és un atropellament i que serà una resolució molt difícil de complir per part dels consolats.
Aquest mateix dimecres, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per àmplia majoria no admetre a tràmit el recurs del defensor del poble contra la decisió del Suprem de suspendre el vot en les generals als nacionalitzats amb la llei de nets que no demostrin ser descendents d'exiliats, en considerar prematura la impugnació presentada.
Preguntat per les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que els que voten no viuen a Espanya, li ha recordat que el cens electoral de residents absents (CERA) funciona, i que si hi va haver algun problema amb el vot exterior va ser en l'època de Manuel Fraga presidint Galícia "quan es feia votar els morts".
AMNISTIA
Urtasun ha assegurat que la decisió del Suprem amb l'amnistia és una "victòria" de Catalunya, ha defensat que els Comuns han apostat per una política de desjudicialització, i s'ha mostrat orgullós de formar part d'un govern que ha permès que l'amnistia tiri endavant.
Ha avisat, no obstant això, que tots els drets que s'han aconseguit "estan en perill", també l'amnistia, si hi ha una majoria PP-Vox en les eleccions, i ha advertit que es poden arribar a plantejar la derogació d'aquesta llei.
En vista d'aquest risc no hi ha lloc per a "equidistàncies", ha dit, i ha criticat que la líder de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, digués que la seva formació era equidistant entre els dos blocs, segons ell.
Urtasun està convençut que, entre aquests dos blocs, Catalunya el 29N "no serà equidistant i defensarà la democràcia i les llibertats" i donaran suport a la continuïtat del govern de coalició entre el PSOE i Sumar.