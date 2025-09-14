Urtasun veu "fora del sentit comú" els partits contraris a la reducció de jornada laboral

Seuran "amb tots i cadascun dels grups per escoltar les seves propostes i fer el possible"
El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticat aquest diumenge els partits que van votar contra la reducció de la jornada laboral al Congrés perquè els veu "fora del sentit comú".
"Estic convençut que els passarà factura haver-se desconnectat completament del que és una opinió majoritària, fins i tot entre el seu electorat", ha criticat en unes declaracions als mitjans des de Girona.
Ha assegurat que el Govern central tornarà a portar el projecte de llei al Congrés, perquè el debat "està guanyat al carrer", i que no pararan fins a aprovar la mesura.
REGISTRE HORARI
Urtasun ha dit que "tornaran a seure amb tots i cadascun dels grups per escoltar les seves propostes i fer el possible" i que la porta està oberta al diàleg amb la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
A més, ha enviat "un missatge d'esperança" als treballadors, als quals ha dit que aconseguirà aquesta proposta i que el Ministeri de Treball ja ha engegat algunes de les mesures que s'incloïen en el projecte de llei, com el registre horari, que tiraran endavant a través d'un reial decret.