Urtasun veu "fonamental" regular les compres especulatives d'habitatge per negociar Pressupostos

Assegura que el debat sobre un front d'esquerres és "molt positiu"
BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que la qüestió de l'habitatge ha de ser central en la negociació dels Pressupostos de la Generalitat i que, en aquest context, és "fonamental" que es regulin les compres especulatives d'habitatge.
Urtasun ha detallat que el comitè d'experts a qui es va encomanar una anàlisi jurídica i constitucional sobre la possibilitat de regular les compres especulatives ha dit que és "perfectament legal, jurídic i constitucional", segons ha dit en declaracions a la premsa d'aquest diumenge a Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
"És absolutament imprescindible que en el marc de la negociació pressupostària, que Susana, Jéssica i els companys estan traient endavant, hi hagi una regulació molt clara de les compres especulatives", ha resolt.
El ministre ha assenyalat que "el 56% de les compres d'habitatge que es fan a Catalunya es fan al comptat", la qual cosa, segons ell, significa que són compres purament especulatives, i no hipoteques que demani una família per accedir a un habitatge.
Així mateix, ha lamentat que els socialistes hagin estat sempre "molt reticents" a la regulació del mercat de l'habitatge, però ha apuntat que, per al seu partit, és imprescindible que hagi mesures d'intervenció per resoldre el que és el principal problema social de Catalunya, textualment.
FRONT D'ESQUERRES
En el marc de la idea d'un front d'esquerres a nivell estatal proposat pel portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, Urtasun ha dit que el debat és "molt positiu", però que encara hi ha temps fins a les següents Eleccions Generals per presentar-ho en les millors condicions i fer-ho de forma intel·ligent, en les seves paraules.
"És molt important que el Govern segueixi fent el seu treball, perquè una de les condicions indispensables per revalidar la majoria d'esquerres que hi ha en aquests moments a Espanya és que, en el proper any i mig que queda de la legislatura, siguem capaces de seguir ampliant drets i millorar la vida de la gent", ha assegurat.