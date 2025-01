Urtasun veu un "deliri" en que Sémper acusi el Govern central d'ingerència en el cas Olmo

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, considera un "deliri" l'acusació del portaveu nacional del PP, Borja Sémper, que hi ha hagut una intromissió del Govern central en la decisió del Consell Superior d'Esports (CSD) de concedir la mesura cautelar al futbolista del FC Barcelona Dani Olmo.

"Entrar a valorar les decisions dels estaments esportius, afortunadament, existeixen els mecanismes institucionals per dirimir aquesta mena de conflictes i, francament, intentar polititzar això, com fa el PP, ho trobo ridícul, la veritat", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a Rac 1 recollida per Europa Press.

Urtasun ha demanat "respecte" per les decisions dels estaments esportius després que Sémper hagi expressat a X que la decisió del Govern central va en contra de la norma i del criteri de la Federació i la Lliga, a més de ser un tracte de favor a un club i que adultera la competició.