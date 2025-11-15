Urtasun veu com un "pas endavant" la resolució de l'Advocat General de la UE sobre l'amnistia

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha definit com un "pas endavant" la resolució de l'Advocat General del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) sobre l'amnistia i ha defensat que té un perfecte encaix constitucional a Espanya i en l'ordenament jurídic de la UE.
"És un pas més en la direcció correcta del que nosaltres volem, que és la plena aplicació de tots els efectes de la llei d'amnistia", ha dit aquest dissabte en roda de premsa des de la Delegació del Govern central a Catalunya, on s'ha reunit amb entitats culturals palestines.
Ha valorat la decisió però ha mostrat "prudència a l'espera del que digui finalment" el TJUE, perquè l'ex-president de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, i la resta de persones afectades puguin recuperar la plena normalitat com a ciutadans, ha dit textualment.
"Insisteixo: és la voluntat del legislador espanyol; perquè, sí, les Corts van validar aquesta Llei d'Amnistia i, per tant, és un pas més en la bona direcció", ha resumit.
CONSELL DE POLÍTICA FISCAL I FINANCERA
Sobre el Consell de Política Fiscal i Financera de dilluns, considera important que actualitzar el model de finançament autonòmic estableixi "unes condicions molt clares perquè determinades comunitats autònomes no utilitzin aquests recursos per rebaixar impostos als rics com fa la Comunitat de Madrid".
Ha assegurat que el Govern espanyol treballa "per aconseguir una actualització del model que vagi en benefici d'un millor finançament" i ha insistit que ha d'anar associada a un sòl fiscal de condicions clares, textualment.
Quant als Pressupostos, ha assegurat que el seu govern treballa per aprovar-los i que siguin "el més ambiciosos possible", i ha defensat reforçar l'estat del benestar.