Urtasun veu un "blanquejament del genocidi" a Eurovisió i celebra que RTVE es retiri

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, veu un "blanquejament del genocidi" per part del Festival d'Eurovisió per permetre que Israel participi en el certamen, i ha dit que troba valenta la decisió de RTVE que Espanya es retiri.
Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest divendres en una visita al 31è Manga Barcelona, que se celebra al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, on ha assegurat que, "davant una decisió incomprensible per part d'Eurovisió de permetre que es blanquegi un genocidi, RTVE ha pres la decisió correcta" i de respecte als drets humans.
"Jo crec que el boicot cultural i esportiu a un estat que practica un genocidi és imprescindible" i ha defensat que la cultura ha d'estar al servei de la pau i dels drets humans.