Urtasun urgeix a una remodelació "en profunditat" del Govern central perquè la legislatura continuï

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Afirma que la negativa del PSOE a la remodelació "és prematura i és molt agosarada"
BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha urgit el PSOE a "una remodelació en profunditat" del Govern espanyol perquè la legislatura pugui continuar, a més de prioritzar l'agenda social.
"Sense això serà molt difícil poder seguir endavant", ha advertit aquest dissabte davant del Consell Nacional de Catalunya en Comú, i ha afegit que l'immobilisme és el principal aliat de PP i Vox.
"Nosaltres volem que la legislatura continuï, però perquè la legislatura continuï és imprescindible anar a una reformulació del Govern i tornar a posar l'agenda social" com a prioritat, ha afegit.
Ha lamentat una setmana de males notícies per casos de corrupció i casos de presumpte assetjament sexual: "Com és possible que a dia d'avui, després del que va passar amb el cas Cerdán, que vam pactar un programa de desplegament de mesures anticorrupció, encara no haguem desplegat aquest programa?".
A més, ha alertat que "ja no li val al Partit Socialista assenyalar al PP i a Vox com que tenen més casos de corrupció que ells. El que està passant en el Partit Socialista és molt greu".
YOLANDA DÍAZ "VA SER MOLT CLARA"
"Ahir la vicepresidenta crec que va ser molt clara. És necessària una remodelació en profunditat del Govern i és imprescindible que el president doni explicacions", ha afegit en referència a la també líder de Sumar, Yolanda Díaz.
"I avui vull dir que ahir vam obtenir un 'no' per resposta per part de Moncloa", ha lamentat.
Per a ell, "aquesta negativa és prematura i és molt agosarada" perquè significa que no estan calibrant la gravetat dels fets ni la indignació ciutadana, i ha preguntat al PSOE com reaccionarà.
"ACTUALITZAR LES MESURES DE L'ESCUT SOCIAL"
A més, Urtasun ha assegurat que és imprescindible "actualitzar les mesures de l'escut social".
"Prorrogarem o no prorrogarem els centenars de milers de contractes de lloguer que vencen en aquest país i que depenen que moltes famílies puguin seguir pagant el lloguer a casa seva?", ha preguntat.