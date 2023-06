Urtasun (Sumar) troba una "obligació" que els comuns, el PSC i ERC pactin a Barcelona

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El portaveu de campanya de Sumar, Ernest Urtasun, ha insistit que els comuns, el PSC i ERC tenen l'"obligació" de posar-se d'acord i ha sostingut que el partit morat no cedirà fins el mateix dia que es constitueixi l'Ajuntament.

S'ha decantat perquè "el PP no marqui l'agenda ni tingui a les seves mans el comandament de la ciutat", en una entrevista a TVE d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Ho ha dit després que el president dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, ha sostingut en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press que el seu candidat, Daniel Sirera, i el socialista, Jaume Collboni, negocien un acord per governar la ciutat, davant la qual cosa ha expressat perplexitat.

Ha animat, per tant, ERC i el PSC a reconsiderar la seva posició: "És insòlit que Barcelona, una ciutat que continua sent d'esquerres, perquè l'electorat ha donat una gran majoria d'esquerres en les últimes eleccions, ni ERC ni el PSC estiguin disposats a asseure's amb nosaltres per fer un acord a tres", ha conclòs.