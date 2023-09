Urtasun (Sumar) demana una reflexió a ERC i Junts: és irresponsable exigir un referèndum per investir Sánchez

Diu que els sorprèn perquè "les coses avançaven bé": "Érem optimistes"



MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha qualificat aquest divendres de "gest d'irresponsabilitat que sobrava" que ERC i Junts pactin condicionar la investidura del socialista Pedro Sánchez a negociar un referèndum a Catalunya, així que ha reclamat que reflexionin.

Urtasun ha expressat "malestar" pel fet que ERC i Junts portin al Parlament una proposta de resolució que insta a avalar que els partits catalans no donin suport a una investidura de Sánchez si no hi ha un compromís perquè se celebri un referèndum.

"Han de fer una reflexió sobre com estan fent les coses. No ens sembla una manera d'actuar ni seriosa ni responsable", ha recalcat el portaveu de Sumar en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.

S'ha mostrat sorprès per aquesta iniciativa, ja que l'exigència d'un referèndum --segons ha dit-- no es trobava entre les propostes inicials d'ERC i Junts. "Les coses avançaven bé, érem optimistes", ha assegurat, en al·lusió a les negociacions, en les quals ha dit que continuaran treballant fins l'últim minut per a un acord.

El representant de Sumar ha demanat negociar "amb seriositat i responsabilitat": "Sobretot no traslladant qüestions delicades a una votació parlamentària a la meitat d'una negociació" en la qual "a més tothom sap" que el referèndum "està fora de la taula".