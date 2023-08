Urtasun (Sumar) demana no ser "presoners" de la paraula amnistia sobre la desjudicialización de el 1-O

Espera que es pugui "garantir" la participació de Puigdemont a l'acte de la UCE aquest dilluns



BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha demanat no ser "presoners del que és la paraula amnistia" respecte a la desjudicialització de l'1-O, la qual forma part de l'acord entre Junts i ERC amb el PSOE per investir a la diputada socialista Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats.

"Jo crec que que aquí l'important és que trobem la fórmula jurídica perquè puguem resoldre aquesta situació", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns en Catalunya Ràdio, on ha advertit que --textualment-- és tècnicament complex.

Ha explicat que el seu partit ha engegat un grup de treball de més de 20 experts per estudiar "quines són les diferents possibilitats que pot haver damunt de la taula" i ha assegurat que des de Sumar estan convençuts que té encaix constitucional, en les seves paraules.

CARLES PUIGDEMONT

Sobre l'acte en el qual participaran alguns dels expresidents de la Generalitat aquest dilluns en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), Urtasun ha assenyalat que espera que es pugui "garantir" la circulació de Carles Puigdemont com a europarlamentari i que pugui estar a l'acte.

També ha assenyalat que li agradaria que Puigdemont "pogués evidentment reprendre la seva presència a Catalunya quan ell pugui" emmarcat en una --textualment-- certa normalització política de, al seu judici, un episodi dolorós per a la societat catalana.

Preguntat per un indult de l'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, ha sostingut que "no és un cas vinculat ni al 9-N ni a l'1-O" i que, per tant, queda absolutament apart, en les seves paraules.

EL CATALÀ EN LA UE

El portaveu de Sumar ha explicat que la utilització del català, el basc i el gallec al Congrés suposa un "missatge molt important a llançar a Europa" que les llengües són patrimoni cultural del país i que s'utilitzen al màxim nivell institucional.

També ha desvinculat la utilització de les llengües cooficials al Parlamento Europeu, que ha advertit que "no serà un procés fàcil", de la seva oficialitat en el marc de la Unió Europea, del que augura --textualment-- un procés més llarg encara que estan en bones condicions donada la defensa del Govern central, que fins ara no existia.