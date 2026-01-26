Sumar condicionarà negociar els PGE a un "pla especial d'inversions" a Rodalies

Reclama que Espanya rebutgi "de manera immediata" la invitació de Trump a participar en la Junta de Pau de Gaza
BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha afirmat aquest dilluns que condicionaran la negociació en el Govern central sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE) a l'existència d'un "pla especial d'inversions" per a Rodalies.
"Exigirem un pla especial d'inversions per al manteniment de Rodalies, també vinculat a la creació d'una unitat especial de manteniment de Rodalies a Catalunya, dirigida des de la Generalitat", a més d'una unitat de seguiment, ha dit en un esmorzar informatiu de Fórum Europa.
Aquest pla, segons ha detallat, s'hauria de centrar a reforçar el manteniment i la fiabilitat del servei, amb intervencions en alguns trams i per adequar la infraestructura a l'efecte del canvi climàtic.
El ministre ha exigit al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i a Adif una solució immediata a les incidències d'aquests dies a la xarxa catalana, i ha lamentat que s'hagi convertit en "una loteria perversa" per als catalans.
"NO ÉS EL MOMENT" DE DIMISSIONS
Ha considerat que no és el moment de demanar dimissions, que ja s'analitzarà què ha passat i "quina mena de responsabilitats s'han d'assumir", però que la prioritat ha de ser arreglar el problema; part d'aquesta solució, ha mantingut, passa per accelerar tot el que es pugui, en les seves paraules, el traspàs a la Generalitat, i millorar el nivell d'execució pressupostària.
Sobre la possibilitat que les incidències al centre de control d'Adif hagin pogut ser un sabotatge, ha demanat prudència i deixar treballar els tècnics: "El que sí que és evident és que, sigui quin sigui l'origen del problema d'aquest matí, el mal funcionament de Rodalies porta anys i és absolutament intolerable".
COMUNS DEMANARÀ RESPONSABILITATS
També s'hi ha referit la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha presentat el ministre: ha apuntat a la desinversió i l'infrafinançament com els principals responsables de la situació, i ha reclamat un "pacte de país" per Rodalies i centrar les prioritats en matèria d'infraestructures en aquest àmbit.
"Aquests dies que estan sent tan crítics en mobilitat, el que toca és arreglar i solucionar aquesta crisi, que és el que demana la ciutadania. Però podeu estar segurs que quan passi aquest desgavell no ens tremolaran les cames i demanarem que s'assumeixin responsabilitats a banda i banda", ha advertit, en referència al Govern central i a la Generalitat.
PRESSUPOSTOS I FINANÇAMENT SINGULAR
Respecte a la legislatura al Congrés, ha sostingut que pretenen esgotar-la, i ha dit que el Govern central preveu presentar un projecte de pressupostos que "seran molt positius per a Catalunya".
"Permetran afrontar Rodalies, els serveis públics, els grans reptes del país, i el que farem és convidar el conjunt de grups parlamentaris a que hi donin suport. I crec que quan presentem els pressupostos, que seran molt positius per a Catalunya, serà molt difícil que els grups diguin que no", ha valorat.
Respecte a la reforma del finançament autonòmic, ha dit que la proposta del Govern central pactada amb ERC millora substancialment els comptes de la Generalitat, i ha apel·lat els grups parlamentaris a votar al Congrés "quan això es debati, pensant en el futur de Catalunya i no en els interessos de partit".
CONTEXT INTERNACIONAL
Així mateix, s'ha referit al context internacional, i en aquest àmbit ha defensat la posició del Govern espanyol respecte a l'augment de la despesa en defensa, i ha demanat "mantenir la coherència mostrada fins ara" a Palestina.
"Crec imprescindible que Espanya rebutgi de manera immediata la invitació de Donald Trump a formar part de la mal anomenada Junta de Pau de Gaza. Res del que fem a escala internacional pot afavorir l'objectiu declarat de l'afebliment del sistema de les Nacions Unides i del dret internacional", ha reclamat.
MURALS DE SIXENA
Pel que fa al conflicte sobre les pintures murals de Sixena al MNAC, ha dit que ja hi ha hagut "un moment per a la política, per valorar la sentència", i que és l'hora que els tècnics treballin per trobar-hi una solució.
"Els tècnics del Ministeri de Cultura han estat i estan a disposició i treballant, juntament amb tots els grups d'experts que s'han creat, en el patronat del MNAC, que és on participem. Continuarem treballant i els nostres tècnics continuaran implicats en l'exercici, que ara és tècnic. Hi ha un moment per a la política i hi ha un moment també per als tècnics", ha defensat.
JULIO IGLESIAS
Finalment, preguntat per si retiraran la Medalla d'Or de les Belles Arts al cantant Julio Iglesias, ha dit que ho estan acabant de mirar, i que estan seguint molt de prop l'evolució de les qüestions judicials, després que l'Audiència Nacional arxivés la investigació per manca de competència.
"Les denúncies són tan i tan greus, i els testimonis són tan i tan greus, que podem estar fins i tot davant un presumpte cas de tràfic d'éssers humans, que espero que hi hagi un altre fòrum que investigui la causa, ja que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha decidit que no és competent", ha valorat.