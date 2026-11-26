BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Els candidats de Comuns-Front Ampli i d'ERC al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun i Gabriel Rufián, respectivament, han acusat de "racisme" a PP i Vox, mentre que els seus candidats, Xavier García Albiol i Juan José Aizcorbe, han defensat un gir en la gestió migratòria per part del Govern central.
Ho han dit en el debat electoral de 3Cat celebrat aquest dimecres a la nit, moderat per la periodista Ariadna Oltra, en el qual també han participat els candidats catalans del PSC, Jordi Hereu, que ha insistit en la divisió entre blocs respecte a la immigració, i la de Junts, Miriam Nogueras, que ha titllat d'"inconscients" els socis de l'actual Govern.
En concret, Urtasun ha retret a Albiol que l'única resposta del seu partit en matèria migratòria sigui el racisme i li ha demanat que retiri la pancarta en què es dirigeix als delinqüents en espanyol i àrab, i també ha criticat la "demagògia" de Vox en aquest sentit.
Rufián ha assenyalat que el PP i Vox "no tenen un problema amb els migrants, tenen un problema amb els migrants pobres" i els ha reclamat que deixin d'enfrontar la classe treballadora, tot i que sí que ha dit que existeix un problema de multireincidència.
ALBIOL I AIZCORBE: ALTRES SOLUCIONS
Per la seva banda, Albiol ha defensat que la immigració ordenada i legal és positiva, tot i que ha assenyalat que la irregular (segons el seu parer afavorida per les polítiques del Govern central) genera distorsió, motiu pel qual ha advocat per "seleccionar" les entrades prioritzant aquells que tinguin certs vincles amb Espanya.
Aizcorbe ha alertat de l'islamisme, que veu una amenaça per al sistema de llibertats espanyol, i ha lamentat que els partits d'esquerres estiguin encantats amb l'afluència d'immigració irregular, segons ell: "Consideren que els catalans i espanyols han d'anar per davant? O fem entrar tot Àfrica?".
HEREU I NOGUERAS: SERVEIS PÚBLICS
Hereu, que ha insistit en la divisió entre blocs també en l'àmbit de la immigració, ha apostat per la inversió pública i el reforç de l'Estat del benestar per dimensionar els serveis públics i ha avisat: "La Catalunya rica i plena de tota la vida té una amenaça", en referència al PP i Vox.
Per la seva banda, Nogueras ha retret al PSOE i al PP que en els seus anys al capdavant del Govern central no hagin materialitzat una política migratòria real, per la qual cosa ha defensat la transferència de les competències a Catalunya, i ha titllat d'"irresponsables i inconscients" l'actual executiu de coalició progressista per la manca d'eficàcia dels serveis públics a Catalunya.