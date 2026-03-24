Urtasun reclama a Junts que "no falli" a la gent i accedeixi a defensar el decret per a la pròrroga dels lloguers

MADRID 24 març (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertit Junts que espera que "cap vot al Congrés falli als ciutadans" a l'hora de ratificar el decret per a la pròrroga dels contractes de lloguer.
Així ho ha trasllat en unes declaracions als mitjans després d'assistir al lliurament dels premis per incentivar la lectura María Moliner, en relació amb la posició de Junts de fer costat al decret de rebaixes fiscals de dijous a canvi de suport a la directiva que eximeix de l'IVA els petits autònoms.
Urtasun també ha reivindicat el suport al decret d'habitatge, amb el qual el Govern central pot "mirar a la cara" als ciutadans que poden evitar una pujada "absolutament abusiva" del lloguer.
"Ara el que està en joc és que aquest dret que han guanyat els ciutadans del nostre país, que ja està en vigor, hi hagi grups parlamentaris que no deroguin aquesta mesura en la votació de les pròximes setmanes", ha postil·lat.
En el cas de Sumar, el ministre ha promès que estaran "mobilitzats i bolcats" a defensar un dret adquirit pels inquilins de tot el país i que no decaigui al Congrés.