Urtasun reclama concretar en el model de finançament un sòl fiscal contra el dúmping

Celebra que es "corregeix l'infrafinançament crònic de la Generalitat"
BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamat concretar en el nou model de finançament autonòmic "un sòl fiscal que combati el dúmping mitjançant condicions als impostos que graven la riquesa".
"No podem bolcar 21.000 milions d'euros més al sistema de finançament autonòmic i que aquests recursos els utilitzin algunes comunitats autònomes, com la Comunitat de Madrid, per eliminar impostos als més rics", ha dit en unes declaracions davant els periodistes a la Delegació del Govern central a Catalunya, a Barcelona.
Urtasun ha recordat que el Govern central va crear l'impost de solidaritat a les grans fortunes precisament per impedir que l'impost de patrimoni fos eliminat per part d'algunes comunitats autònomes i ha avisat el PP que el Govern central "no permetrà que s'utilitzin" aquests recursos addicionals per eliminar impostos als rics.
"Catalunya ha patit que algunes comunitats autònomes del PP hagin aplicat un dúmping sistemàtic eliminant impostos com el de patrimoni, el de successions o el de donacions", ha assegurat.
"HI GUANYA TOTHOM"
Així mateix, ha celebrat l'acord, que veu molt positiu per a Catalunya i per a totes les comunitats autònomes, i ha assegurat que "corregeix l'infrafinançament crònic de la Generalitat".
"Estem davant una proposta en què hi guanya tothom i sobretot hi guanyen els ciutadans d'aquest país, perquè finançar bé les comunitats autònomes significa finançar bé els serveis públics", ha afegit.
Ha destacat que "hi haurà una autonomia fiscal i sobirania fiscal més gran de les comunitats autònomes perquè puguin exercir millor les seves competències" i ha subratllat els mecanismes de solidaritat per equilibrar les diferències de renda entre les comunitats.
La ministra d'Hisenda i vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha assegurat aquest divendres que el nou model de finançament autonòmic respecta el principi d'ordinalitat en el cas de Catalunya, que indica que les comunitats que aporten més recursos al sistema comú també siguin les que més en reben.