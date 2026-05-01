Urtasun qualifica de "segrest" la detenció i trasllat a Israel d'un activista hispà-palestí de la flotilla

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat de "segrest" la detenció i posterior trasllat a Israel de l'activista hispà-palestí Saif Abukeshek, coordinador habitual de la flotilla Global Sumud.
Abukeshek va néixer a Nablus (una ciutat al nord de Cisjordània), en un camp de refugiats anomenat Askar, però porta més de 20 anys vivint a Espanya.
En declaracions aquest divendres abans de la manifestació per l'1 de Maig a Barcelona, el ministre ha exigit l'alliberament d'aquest ciutadà hispà-palestí i d'un altre brasiler, Thiago Àvila, que han estat detinguts per l'exèrcit israelià després de la intercepció de més de dues desenes de vaixells el dimecres en aigües internacionals en el mar Mediterrani.
"Estem a un segrest i no permetrem", ha subratllat el ministre, que ha afegit que el Govern i el Ministeri d'Afers exteriors estan en contacte amb les autoritats israelianes per exigir l'alliberament d'aquests dos activistes.
El Govern d'Israel ha anunciat aquest divendres que aquests activistes de la Global Sumud Flotilla seran traslladats al país per ser "interrogats", mentre que uns altres més de 170 han desembarcat ja a la illa grega de Creta.
"Saif abú Keshek, sospitós d'afiliació a una organització terrorista, i Thiago Àvila, sospitós d'activitats il·legals, seran portats a Israel per ser interrogats", ha dit el Ministeri d'Exteriors israelià en un missatge en xarxes socials, on ha recalcat que "Israel no permetrà la ruptura del legal bloqueig naval a Gaza".
"El Govern grec ha acceptat que els activistes de la flotilla desembarquin en les seves costes, i els donem les gràcies per això", ha explicat, al mateix temps que ha reiterat que la iniciativa, "encapçalada per Hamás", suposa "una altra provocació dissenyada per desviar l'atenció de la negativa d'Hamás a desarmar-se i beneficiar els interessos publicitaris de provocadors professionals".