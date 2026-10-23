Urtasun porta als tribunals el veto dels ajuts al cinema promogut per Vox

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciat que al llarg d'aquest divendres al matí el seu ministeri enviarà un recurs contenciós administratiu a la Junta de Castella i Lleó després de l'ordre de la Conselleria de Cultura, Turisme i Esport autonòmica de prohibir finançar projectes amb suposat adoctrinament ideològic.
"Lluitarem als tribunals. Jo no toleraré que hi hagi casos de censura a Espanya, que no és el primer. Hem tingut casos durant tot aquest temps", ha dit Urtasun en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Preguntat per si confia aturar el moviment, Urtasun ho ha afirmat perquè "vulnera" la llibertat creativa i la llibertat d'expressió i ha explicat que el ministeri té sobre la taula la possibilitat de recórrer-hi en contra a través d'un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional, tot i que assegura que és més ràpid el contenciós administratiu.
El ministre ha assegurat que hi ha hagut censura "cada cop que Vox ha ocupat espais de poder" i ho ha exemplificat amb la supressió de la subvenció per al premi de poesia Miguel Hernández a Oriola (Alacant) i amb la cancel·lació del Festival Periferias d'Osca.
"A mi el que més em preocupa és el que està fent el Partit Popular perquè en tots i cadascun d'aquests casos, el PP n'ha estat o còmplice o directament els ha donat suport", ha dit.