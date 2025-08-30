Urtasun a Podemos: cap votant progressista no vol donar "ni una oportunitat" a PP i Vox

Sumar no veu indicis de nous casos que esquitxin al PSOE però vigilarà que s'apliqui el pla anticorrupció
MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha avisat a Podemos que l'elector progressista no vol un Govern espanyol PP-Vox: "No sé si Podemos desitja eleccions. El que crec és que hi ha una majoria de votants en aquest país que el que desitja és que aquest Govern segueixi governant i que no vol donar-li cap oportunitat a la dreta i l'extrema dreta".
En una entrevista amb Europa Press, subratlla que Podemos "ha de decidir" si pot permetre's contribuir a deixar caure l'Executiu de coalició, i Sumar treballarà perquè "hagi Pressupostos i legislatura".
"Si altres volen un altre escenari, doncs que ho expliquin", respon sobre les condicions que posa el partit de Ione Belarra i Irene Montero per negociar els comptes de 2026 que el Govern s'ha compromès a presentar. "Jo no parlaré del que ha de fer o no fer Podem", afegeix.
Urtasun també apel·la al "conjunt de partits progressistes": "No crec que cap votant progressista que estigui a casa veient el que està fent Trump, el que està passant a Israel i Palestina, i l'ascens de l'extrema dreta a tota Europa vulgui donar cap oportunitat a l'extrema dreta al nostre país", insisteix.
REEDITAR LA COALICIÓ PLURINACIONAL 23J
Sobre la possibilitat de reeditar la coalició amb Podemos en un escenari en què la formació morada és cada vegada més crítica amb el Govern espanyol i amb Sumar, assegura que la seva "actitud serà sempre de mà estesa i braços oberts", i reivindica "la fórmula guanyadora del 23J", en referència a les últimes eleccions generals.
"Nosaltres ho vam demostrar el 23J, quan vam fer una coalició electoral de 15 partits. Sempre ens van a trobar treballant conjuntament amb la resta de forces progressista", i afegeix que no va ser Sumar sinó Podemos qui va abandonar el grup plurinacional del Congrés cinc mesos després de les generals.
A més, ha tret importància a l'altra fugida al Grup Mixt, la que va protagonitzar al juliol la diputada Àgueda Micó (Més-Compromís), després de la negativa del PSOE a citar Pedro Sánchez a la comissió d'investigació del Congrés sobre la dana.
"L'altre diputat de Compromís (Alberto Ibáñez, d'Iniciativa) segueix treballant en el grup, però el més important és que la nostra relació amb Compromís és molt positiva, amb ambdues parts, i seguim treballant de la mà", ha dit.
Urtasun també reivindica la coalició electoral de 2023 quan se li pregunta sobre la idea d'una llista plural d'esquerres llançada pe Gabriel Rufián (ERC): "Nosaltres vam fer el que havíem de fer com a esquerra plurinacional. Aquest és el nostre camí i el nostre full de ruta" i "qualsevol plantejament de treball conjunt sempre serà benvingut".
RESETEIG DE LA LEGISLATURA
D'altra banda, considera que el "reseteig de la legislatura" que va reclamar Sumar després del cas que va portar a la presó l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán "va en la bona direcció".
Es basa en què al juliol el Govern va aprovar el decret-llei per a l'ampliació dels permisos parentals per naixement i cura de menors i en què s'ha impulsat el Pla contra la corrupció dissenyat per l'Executiu, amb la creació d'una comissió interministerial presidida per la vice-presidenta María Jesús Montero i de què Urtasun forma part.
També destaca que una dotzena de les 15 mesures d'aquest pla porten la signatura de Sumar, "ees de la creació de l'agència independent al programa de recuperació d'actius obtinguts mitjançant corrupció, que inclou també mesures d'exclusió de determinades empreses que es demostri que han subornat per obtenir contractes d'obra pública".
"Hi ha 15 mesures molt contundents i ara nosaltres estarem molt vigilants perquè s'apliquin el més aviat possible", i recorda que el Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa ha tornat a "tirar de les orelles" a l'Executiu per "no fer els deures" en aquesta matèria.
També destaca que Sánchez està complint amb l'exigència del soci minoritari del Govern central que "donés certeses" que els assumptes pels quals s'investiga l'ex-ministre José Luis Ábalos, el seu exasesor Koldo García i l'ex-secretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, o l'exmilitant socialista Leire Díez, "eren casos de corrupció aïllats vinculats a persones concretes" i "garanties que no hi ha cap esquema de finançament il·legal" del PSOE.
"Fins ara nosaltres no tenim, ni ningú, cap indici que aquests casos de presumptes casos de corrupció que s'han detectat transcendeixin aquestes persones. Per tant, mentre això segueixi així, la Justícia el que ha de fer és la seva feina", i remarca que tampoc hi ha res que apunti a que el partit s'hagi finançat irregularment, ni "indicis que vagi a sortir res més".
"Treballem amb el que hi ha. I el que hi ha en aquests moments són casos greus que generen molta desafecció entre la ciutadania, que estan focalitzats en unes persones concretes. I ara la ciutadania el que espera, d'una vegada per sempre, és que prenem les mesures institucionals necessàries perquè això no passi mai més", recalca.
REGULAR LA FIGURA DE LA PARELLA DEL PRESIDENT
Sí ha tornat a criticat que els socialistes mantinguin que "la corrupció zero no existeix". "Aquesta frase a nosaltres no ens agrada perquè, a més, és mentida. Jo vinc d'una formació política, d'un espai polític, que mai, mai, ningú ha ficat la mà ean la caixa. I ho dic amb el cap ben alt. Es pot fer política sense corrupció? Es pot. Nosaltres l'hem fet des de l'any 78".
Quant a la conveniència de regular a Espanya, com passa en altres països, l'estatus de les parelles de qui ocupa la Presidència del Govern per deixar clar si pot o no utilitzar mitjans públics, el ministre admet que "pot ser un debat legítim".
Però prefereix centrar-se a criticar les "lamentables operacions d'assetjament i enderrocament contra l'entorn de Sánchez que estan fent determinats jutges" per "danyar la família del president". "Em repugnen; no són dignes", ha dit.