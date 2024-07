Urtasun és "optimista" davant la possibilitat d'un pacte amb ERC per investir Illa

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha assegurat que és "optimista" davant la possibilitat d'un pacte amb ERC per investir el primer secretari del PSC i candidat dels socialistes a presidir la Generalitat, Salvador Illa.

Ho ha dit aquest divendres en una entrevista a 'Els Matins' de TV3 recollida per Europa Press preguntat per si veu possible arribar a un pacte entre el PSC, ERC i els Comuns per investir Illa, sobre el qual ha detallat que "és l'únic pacte de governabilitat possible".

"Crec que les forces d'esquerres de Catalunya tenim l'obligació de posar-nos d'acord", ha subratllat, i ha dit que ningú no entendria una repetició electoral.

SUPORT AL HARD ROCK

En preguntar-li pel fet que Illa dona suport al projecte del Hard Rock, Urtasun ha dit que "si amb una cosa són clars els Comuns en política catalana" és quines polítiques defensen i quin és el seu projecte de país.

"La gent que ens ha donat confiança als Comuns sap per què ens ha donat confiança" ha afirmat, i ha detallat que en les negociacions per a un pacte les qüestions socials, mediambientals, també vinculades al Hard Rock, ha dit, estaran damunt la taula.