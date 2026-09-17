El ministre Urtasun no descarta ser candidat de Sumar a les generals

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no ha descartat aquest dijous ser el futur candidat de Sumar de cara a les eleccions generals de l'any vinent: "Jugaré el meu paper on els meus companys decideixin".
"Jo estaré, estic i estaré, en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient, jo crec que els meus companys dels Comuns saben que poden comptar amb mi per a la batalla molt important que tindrem l'any que ve", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press en preguntar-li per aquesta possibilitat.
Ha afegit que les candidatures per encapçalar la llista "no trigaran" a fer-se públiques.