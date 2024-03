Urtasun sobre la llibertat provisional d'Alves: "Em xoca que no compleixi la pena"

MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

El Ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha expressat estranyesa per la decisió de l'Audiència de Barcelona d'acordar la presó provisional del futbolista Dani Alves eludible mitjançant la fiança d'un milió d'euros.

"Particularment em xoca que per un tema econòmic no compleixi la pena", ha assegurat Urtasun en una entrevista a TVE recollida per Europa Press després d'expressar el seu suport a la víctima de l'agressió sexual.

El ministre ha expressat el seu "ple respecte a les decisions judicials" i ha reconegut que "la justícia i els protocols que en el seu moment es van posar en marxa per part de l'Ajuntament de Barcelona van permetre fer un bon acompanyament a la víctima, que s'identifiqués el problema, i la justícia va actuar". Però ha insistit que la presó eludible amb fiança d'Alves el "xoca".