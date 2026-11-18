BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentat el trasllat de les pintures profanes al monestir de Santa Maria de Sixena (Osca), iniciat aquest dimarts per part del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), però ha recordat que "hi ha una sentència".
Quan l'hi han preguntat aquest dimecres en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha criticat que la sentència sobre les pintures "ignora els criteris dels tècnics i això és el que no s'hauria de fer mai".
Sobre si hi podria haver fet més com a ministre, ha respost que quan va arribar al Govern central ja es va trobar aquest conflicte judicialitzat: "Si me l'hagués trobat en una altra fase potser podria haver fet alguna altra cosa, però això ja estava judicialitzat".
Ha recordat que la jutgessa que instrueix el cas no ha permès al Ministeri de Cultura elaborar informes sobre el trasllat perquè forma part del Patronat del MNAC, i ha retret al Govern d'Aragó la "manca de respecte" als tècnics del museu.
FUTUR GOVERN
El també número dos dels Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona ha situat l'habitatge i la reducció de jornada com les condicions per a un possible govern de coalició progressista amb el PSOE després de les eleccions generals.
Ha lamentat els "excessius vincles amb el sector immobiliari" que té el Partit Socialista i que, segons ell, el frenen a l'hora de regular el mercat d'habitatge, i ha reivindicat el seu espai polític com el motor social de l'executiu.
També ha assenyalat el model d'infraestructures com un dels àmbits en què més han "xocat" amb el PSOE, al qual ha instat a aprovar el nou registre horari abans que s'acabi la legislatura.