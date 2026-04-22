Urtasun, sobre les pintures de Sixena: "Hi ha una sentència que no es pot ignorar"

MADRID 22 abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha lamentat aquest dimecres la judicialització del trasllat de les pintures murals de Sixena, situades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), cap al monestir de Santa Maria de Sixena (Osca), tot i que ha assenyalat que hi ha una sentència que "cap administració catalana pot ignorar i que ha dit, per cert, que cap informe que pugui fer un tècnic n'aturarà l'execució".
Així s'ha pronunciat el ministre en la sessió de control al Govern central del Congrés dels Diputats en resposta a una pregunta del diputat d'ERC Francesc-Marc Álvaro sobre les mesures per "garantir la integritat" del conjunt pictòric.
Urtasun ha assegurat que el Ministeri "vetlla i vetllarà" per la protecció dels murals "de la mateixa manera que ho ha fet al llarg de tots aquests anys que han estat custodiats pel MNAC", als tècnics del qual ha agraït la seva tasca.
"Continuarem treballant de la mà de l'Ajuntament i de la Generalitat per protegir aquest patrimoni mural; el més important, i és un anunci, és que si en el marc del patrimoni del MNAC s'acorda fer cap mena de recurs per protegir aquest bé patrimonial, sempre tindrà el suport del Ministeri de Cultura, de la mateixa manera que han tingut el suport tots els informes dels seus tècnics", ha afegit.
No obstant això, Urtasun ha admès el seu desacord amb la judicialització del cas. "Vostè diu que no li agrada, a mi tampoc", ha argumentat i ha recordat que els criteris del Ministeri passen "per protegir el bé patrimonial i per això, sempre i en tots els casos, escoltar els tècnics i conservadors que fa tants anys que custodien una obra i que han permès que arribi fins al dia d'avui".