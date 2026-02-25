Urtasun insta a PP i Junts votar a favor de l'escut social i deixar "qualsevol càlcul" electoral

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha instat a PP i Junts donar el seu suport a la votació del reial decret-llei que prorroga l'escut social en el Congrés aquest dijous i "deixar de costat la legítima voluntat d'exercir l'oposició al Govern o qualsevol càlcul en clau electoral".
Ha assenyalat que la bona política exigeix pensar "sempre i en primer lloc" en l'interès general i considera que aquest dijous es decideix si Espanya consolida una xarxa de seguretat que ha demostrat funcionar o si deixa a gent a la intempèrie, ha dit en un article a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Per Urtasun, el decret reforça les principals mesures de protecció social pel 2026: manté la prohibició de tallar llum, gas i aigua a consumidors vulnerables; prorroga el bo social elèctric amb descomptes entre el 42,5% i el 57,5% i estén fins al 31 de desembre la suspensió de desnonaments per a famílies vulnerables sense alternativa habitacional.
"És una qüestió de seguretat i certesa pels qui més ho necessiten. Aquestes mesures han demostrat la seva utilitat. El bo social elèctric protegeix avui a més d'1,7 milions de llars a Espanya. La moratòria antidesnonaments ha evitat més de 58.000 expulsions de la llar. Darrere de cada xifra hi ha dignitat para milers de famílies".
Ha explicat que l'escut inclou també ajudes per a afectats per incendis forestals i per la dana, amb exempcions fiscals i suport a la reconstrucció, així com incentius a l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible.