Urtasun insta a Junts a "ser-li útil a Catalunya i no ser-li útil a PP i Vox"

BARCELONA 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de cultura, Ernest Urtasun, ha instat a Junts per Catalunya a "ser-li útil a Catalunya i no ser-li útil a PP i Vox", en relació amb el bloqueig al PSOE anunciat per Junts dijous passat.
Ho ha dit en declaracions als mitjans aquest dissabte durant una reunió extraordinària de l'executiva dels Comuns, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), on ha assegurat que la ciutadania en aquests moments on vol veure als partits polítics no és "en el bloqueig, sinó en la resolució de problemes".
Urtasun ha remarcat que tots els avanços assolits durant la legislatura, al seu judici, només són possibles en el marc de la majoria actual: "Res del que hem fet i del que podem aconseguir en el futur es podrà fer amb una majoria de PP i Vox".