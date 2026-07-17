Urtasun insta Illa i Collboni a sumar-se a la seva petició de traslladar la comissaria de Via Laietana

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a sumar-se a la seva petició perquè el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordeni el trasllat de la comissaria de Policia Nacional de Via Laietana de Barcelona, perquè l'edifici es destini únicament a un espai de memòria antifranquista.
Així s'ha pronunciat aquest divendres a l'acte pel 90 aniversari del PSUC, juntament amb l'alcaldessa d'El Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou; la secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, que s'ha celebrat a la seu del sindicat a Barcelona.
El Govern espanyol ha declarat aquest divendres la Prefectura de Via Laietana de Barcelona com a Lloc de Memòria Democràtica, però el ministre de Cultura ha sostingut que aquesta decisió ha estat un primer pas, però considera que té un "defecte de forma que no és de rebut".
Urtasun ha insistit que l'edifici sigui dedicat exclusivament als militants antifranquistes que van ser torturats en aquest mateix edifici durant la dictadura, i ha emplaçat a totes les institucions catalanes a demanar conjuntament que es traslladi la comissaria.
EL LLEGAT DEL PSUC
Durant l'acte, el ministre ha assegurat que una de les grans lliçons del PSUC és la de "no anteposar les sigles als interessos de la societat" i entendre el partit com un instrument per canviar la societat, després del que ha reivindicat la voluntat unitària i la generositat com a senyal d'identitat del PSUC.
També ha sostingut que del PSUC ha pogut extreure la cultura de govern: "No vam néixer per ser marginals ni tenir la veritat en un raconet" de la societat, després del que ha afegit que als militants del PSUC els hauria agradat que se celebrés el seu 90 aniversari lluitant per frenar que l'onada reaccionària no arribi a Espanya i es revalidi el Govern de coalició.
LÓPEZ I BOU
Per la seva banda, Belén López ha cridat a les esquerres a posar en pràctica els ideals que compartien el PSUC i CC.OO.: "És el de sempre, una aposta per organitzacions col·lectives i aliances àmplies", després del que ha cridat a les esquerres a organitzar-se de forma sòlida, previsible i coordinable.
"Hem de desterrar la fragmentació i la puresa irrellevant", ha sostingut la líder sindical, que ha cridat a construir àmplies majories des d'una organització forta, estable i arrelada, i també ha reivindicat la doble militància en sindicat i partit.
L'alcaldessa d'El Prat de Llobregat ha fet un repàs d'iniciatives engegades des dels primers ajuntaments catalans governats pel PSUC, i ha destacat que els regidors del PSUC, Iniciativa i Comuns "sempre han estat respectats pel seu compromís, rigor i honestedat, i això no ho pot dir tothom".
Bou també ha cridat a la "unitat d'acció", i a preservar la cultura política del PSUC de saber aglutinar l'esquerra, després del que ha assenyalat que fa falta una organització que ordeni les idees i ajudi a mostrar-les al públic, i que també ofereixi espais de confiança als militants.
També han intervingut en l'acte l'exdirigent del PSUC i ex-diputada en el Congrés Eulalia Vintro, i l'activista climàtic Xan López.