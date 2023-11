Urtasun fixa la cultura com una eina de "combat" contra els discursos d'extrema dreta

Afirma que el programa de govern és "el més progressista de la història de la democràcia"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El ministre de Cultura i membre de la direcció dels comuns, Ernest Urtasun, ha reivindicat la cultura com una eina de "combat" dels discursos d'extrema dreta i de defensa de les lluites justes, ha dit textualment.

Així s'ha pronunciat aquest dijous en la reunió de la direcció del partit, en una intervenció juntament amb la coordinadora de Catalunya en Comú i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i envoltats de la resta de membres de la cúpula dels comuns.

Urtasun ha defensat "la llibertat d'expressió i la cultura igualitària" com les prioritats del Ministeri, i ha destacat que Catalunya ha tingut un paper clau en la conformació d'un nou govern de coalició progressista.

També ha lamentat que hi ha una "qüestió de precarietat laboral" que haurà d'afrontar el seu ministeri, amb el desenvolupament de l'Estatut de l'Artista, i s'ha fixat com a objectiu aconseguir que la cultura arribi arreu d'Espanya i garantir-ne el dret a l'accés.

Ha avançat que encapçalarà "el ministeri de la plurinacionalitat i la pluralitat del país", amb la defensa de la pluralitat lingüística a Espanya com a bandera.

"ORGULL I ALLEUJAMENT"

Ha afirmat que en la constitució del Govern central aquesta setmana ha tingut una sensació barrejada "d'orgull i alleujament", i ha posat en valor que s'hagi aconseguit repetir un govern de coalició del PSOE i Sumar quan les enquestes auguraven una victòria de les dretes en les eleccions del 23J, ha apuntat.

El nou ministre de Cultura ha reconegut que la majoria que ha permès la investidura de Pedro Sánchez al Congrés és justa --ha dit textualment--, però ha apostat per un govern que "faci més i funcioni millor".

També ha reivindicat l'acord de govern entre el PSOE i Sumar com una bona base: "Hi ha un programa de govern que és el més progressista de la història de la democràcia espanyola", i ha agraït a l'ex-secretari d'estat de Drets Socials i portaveu d'Economia de Sumar durant la campanya, Nacho Álvarez, el seu paper per aconseguir aquest pacte.

SUBIRATS, ASENS I CASTELLS

Ha insistit que Catalunya ha tingut un paper clau en la conformació del nou executiu central, i ha felicitat l'exdiputat dels comuns al Congrés Jaume Asens per la seva feina per "continuar avançant en el diàleg" i la negociació de la llei d'amnistia.

El ministre ha assegurat que assumeix el càrrec "amb tota la convicció, motivació i sentit de la responsabilitat", i ha agraït als exministres d'Universitats del partit Manuel Castells i Joan Subirats la seva tasca al Govern central.